В Хостинском районе Сочи завершают работы по устранению последствий непогоды

В Хостинском районе Сочи практически завершили основные работы по ликвидации последствий прошедшей непогоды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В течение сегодняшнего дня более ста человек работали над очисткой придомовых территорий, общественных пространств и дорог. Специалисты убрали в общей сложности 16 тыс. кв. м.

Особое внимание уделили больнице №3, где задействовали спецтехнику и дополнительные рабочие силы для помощи медицинскому персоналу в очистке прилегающей территории и внутренних помещений, пострадавших в результате подтоплений. С больничной территории вывезли более 150 куб. м. грунта и селевых масс.

Специалисты прочистили 1,2 тыс. м ливневой канализации и более 50 дождеприемных колодцев на улицах Ялтинской, Дарвина, Аллее Челтенхема, 50 Лет СССР, Глазунова, Курортном проспекте и Есауленко. Также промыли более 100 м трубопроводов и вывезли 80 т щебня и иловых отложений с улицы 50 Лет СССР. Специалисты распилили девять упавших деревьев и откачали воды с локальных территорий и из подвалов.

Все социальные и инженерные объекты района работают в штатном режиме. Завтра, 28 августа, работы по санитарной очистке территории продолжат.

Мария Удовик