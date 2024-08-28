В Нагаево появится улица имени Героя СССР Василия Утина

В поселке Нагаево появится улица имени Героя Советского Союза Василия Утина. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета Уфы на прошедшем заседании, удовлетворив ходатайство «Союза пограничников запаса Республики Башкортостан “Стражи границы”». Протяженность новой улицы составит 2,5 км.

Василий Утин родился в декабре 1918 года в селе Бугабашево Бакалинского района Башкирии. Он работал учителем и инспектором районного отдела образования, пока его не призвали в армию в качестве автоматчика 95-го погранполка. Василий Утин отличился 9-10 декабря 1941 года в боях в Донецкой области, когда, участвуя в ночной вылазке, уничтожил около 50 противников. В этом же бою он два часа прикрывал фланг роты, но был убит.

Венера Хисамова