Суд отменил штраф ФК «Уфа» за неправильную парковку

Орджоникидзевский районный суд Уфы отменил штраф в размере 20 тыс. руб., наложенный административной комиссией Орджоникидзевского района города на футбольный клуб «Уфа», указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Как следует из материалов дела, в апреле у контейнерных площадок возле дома 25/3 на Уфимском шоссе был припаркован Hyundai Solaris, принадлежащий клубу. Согласно постановлению административной комиссии, правонарушение зафиксировало техническое средство «Дозор-МП». Однако, как выяснил суд, рассмотрев жалобу клуба, это средство нельзя приравнять к работающим в автоматическом режиме, поскольку его функционирование невозможно без участия человека.

Отменяя штраф, суд также пришел к выводу, что материалы об административном правонарушении не содержат доказательств уведомления лица, в отношении которого ведется производство по делу, о дате, времени и месте составления протокола, а его копия не направлена в установленные сроки клубу.

Венера Хисамова