Приемы от имени главы Башкирии на юбилее Уфы обойдутся в 8 млн рублей

Башгосфилармония заключила еще пять договоров для проведения фестиваля искусств «Сердце Евразии», приуроченного к празднованию 450-летия Уфы. Их сумма составила 13,8 млн руб. Подрядчики и поставщики услуг, как и источники финансирования, на сайте госзакупок не раскрываются.

Среди новых соглашений самым дорогим стал договор на организацию официальных приемов от имени главы Башкирии Радия Хабирова 30 и 31 августа в ресторане «Салават». Его стоимость 8 млн руб.

Выступление группы «Пицца», запланированное на 30 августа, оценено в 2,3 млн руб. Такая же сумма будет потрачена на выступление другого коллектива или артиста. О ком именно идет речь, в карточке договора не указано. Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение выступит за 200 тыс. руб. В этих трех случаях договоры подписывались с единственными поставщиками.

На организаторские услуги будет направлен 1 млн руб.

Накануне «Ъ-Уфа» сообщал о том, что общая стоимость услуг и товаров для нужд фестиваля «Сердце Евразии» составила 55,1 млн руб. С учетом новых договоров сумма выросла до 68,9 млн руб. Мероприятие состоится 30 и 31 августа в амфитеатре возле Конгресс-холла «Торатау».

Идэль Гумеров