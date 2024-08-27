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Фестиваль «Сердце Евразии» в честь юбилея Уфы подорожал на 20 млн рублей

Башгосфилармония подписала еще два договора на проведение 31 августа фестиваля искусств «Сердце Евразии», посвященного 450-летию Уфы, на общую сумму 20 млн руб. Подрядчики и источники финансирования не называются.

Участие приглашенных артистов и коллективов в фестивале обойдется в 10,6 млн руб. О ком именно идет речь, в карточке договора не указано. За организаторские услуги филармония заплатит 9,4 млн руб.

С учетом уже подписанных четырех договоров на нужды фестиваля «Сердце Евразии» на сумму 35,1 млн руб. стоимость мероприятия составит не менее 55,1 млн руб.

Идэль Гумеров

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