Фестиваль «Сердце Евразии» в честь юбилея Уфы подорожал на 20 млн рублей

Башгосфилармония подписала еще два договора на проведение 31 августа фестиваля искусств «Сердце Евразии», посвященного 450-летию Уфы, на общую сумму 20 млн руб. Подрядчики и источники финансирования не называются.

Участие приглашенных артистов и коллективов в фестивале обойдется в 10,6 млн руб. О ком именно идет речь, в карточке договора не указано. За организаторские услуги филармония заплатит 9,4 млн руб.

С учетом уже подписанных четырех договоров на нужды фестиваля «Сердце Евразии» на сумму 35,1 млн руб. стоимость мероприятия составит не менее 55,1 млн руб.

Идэль Гумеров