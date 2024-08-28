В Белорецке выделили участок без торгов под литейное производство

Уральский пружинный завод получит в аренду без торгов участок в Белорецке. Соответствующее распоряжение подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Площадь участка с разрешенным видом использования «тяжелая промышленность» составляет 2,6 га. Земли предоставлены для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Синхронизированное и безопасное литейное производство» с учетом установленных для них ограничений и запретов, отмечается в документе.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить договор аренды.

ООО «Уральский пружинный завод» зарегистрировано в Магнитогорске в феврале 2010 года. Учредителем компании выступает Денис Лукманов, также владеющий белорецким ООО «НПФ "Рессора"» и магнитогорским ООО «Уралсталь».

Наталья Балыкова