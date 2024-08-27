В Сочи спасли мать с годовалым ребенком из затопленного автомобиля

Во время сильного ливня в Сочи мама с годовалым ребенком оказались в автомобиле, который заглох посреди большого скопления воды на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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Сильный дождь вызвал затопление дороги, и машина, в которой находились женщина и ее маленький сын, внезапно заглохла, заблокировав пассажиров внутри салона. На помощь пришли спасатели, которые оперативно эвакуировали маму и ребенка из автомобиля и доставили их домой.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что во время спуска с вершины горы Фишт 50-летний мужчина оказался в трещине Большого Фиштинского ледника. В этот момент в приюте «Фишт» находился врач из Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС.