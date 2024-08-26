Травмированного туриста с горы Фишт эвакуировали вертолетом в Сочи

Спасатели МЧС России эвакуировали туриста, который пострадал на высоте 2,5 тыс. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Во время спуска с вершины горы Фишт 50-летний мужчина упал в трещину Большого Фиштинского ледника. В этот момент на приюте «Фишт» находился врач из Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС, который быстро добрался до пострадавшего и оказал ему первую помощь.

Однако, учитывая серьезность травм, специалисты решили использовать воздушную эвакуацию. Спасатели МЧС России на вертолете Ка-32 подняли мужчину с труднодоступной местности и доставили его в Сочи, где он был передан врачам для дальнейшего лечения.

Мария Удовик