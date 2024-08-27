Роналду вручат специальную награду за рекорд по голам в Лиге чемпионов

Португальскому 39-летнему нападающему Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский клуб «Ан-Наср», а до этого долгое время играл в топ-клубах Европы, вручат специальную награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов UEFA. За 183 матча в Лиге чемпионов Криштиану Роналду забил 140 голов. Он на 11 голов опережает аргентинца Лионеля Месси и на 46 голов — поляка Роберта Левандовски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Stringer, Reuters Криштиану Роналду

Фото: Stringer, Reuters

Награду Криштиану Роналду получит на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25, которая состоится 29 августа в Монако, сообщает пресс-служба UEFA. «Криштиану Роналду — одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов UEFA. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем, представляя собой выдающийся вызов для будущих поколений»,— сказал президент UEFA.

Профессиональную карьеру Криштиану Роналду начал в 2002 году в португальском клубе «Спортинг». Через год перешел в английский «Манчестер Юнайтед», а в 2009-м — в испанский «Реал Мадрид». В 2018 году Роналду перешел в итальянский «Ювентус». С 2022 года футболист выступает за «Ан-Наср». Он — трехкратный обладатель «Золотого мяча» FIFA (2008, 2013, 2014) и «Золотой бутсы» (2008, 2011, 2014, 2015).

Евгений Белоусов