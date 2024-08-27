Для центра охраны материнства и детства Сочи закупят новое оборудование

Центр охраны материнства и детства Сочи получит новое дорогостоящее оборудование. Для этого медучреждения и еще нескольких в Краснодарском крае закупают 84 единицы медоборудования за 300 млн руб., рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это аппараты ИВЛ для новорожденных, аппараты УЗИ экспертного класса, инкубаторы для выхаживания новорожденных детей, видеолапарогистероскопические стойки и многое другое», –рассказала госпожа Минькова.

Оборудование, помимо сочинского Центра, получат ДККБ, ККБ 2, БСМП и Роддом Краснодара, Ейская ЦРБ и другие медучреждения. Также, по словам вице-губернатора, в больницы и поликлиники региона в этом году закупят более 1,5 тыс. единиц новой медицинской техники.

Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи после сильных ливней подтопило больницу. Пациентов пришлось переносить на верхние этажи.

Вячеслав Рыжков