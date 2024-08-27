Telegram не находится под прямым надзором Еврокомиссии

Власти Евросоюза (ЕС) не считают Telegram очень крупной интернет-платформой, а потому мессенджер не находится под прямым надзором Еврокомиссии, заявил представитель ЕК Томас Ренье.

По словам дипломата, сейчас ЕК проверяет информацию о том, действительно ли у Telegram 41 млн европейских пользователей. «Мы проверяем эту цифру, мы в процессе и находимся на связи с платформой»,— рассказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Представитель ЕК сослался на Закон о рынке цифровых услуг (DSA), который регулирует деятельность всех интернет-компаний на территории ЕС. Закон четко разграничивает малые и средние предприятия от так называемых «Очень крупных платформ и Очень крупных поисковых систем (VLOP и VLOE). К последним Закон относит платформы с ежемесячной аудиторией в 45 млн человек. К таким платформам Закон предъявляет ряд особых требований по контролю за контентом, появляющимся на интернет-площадках, и отчетности перед Еврокомиссией. Платформы с аудиторией менее 45 млн также обязаны соблюдать DSA, но за их деятельностью следят национальные регуляторы. В рамках этого закона Telegram сотрудничает по своему выбору с властями Бельгии.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали по прилете в Париж. Его дело касается 12 преступлений, в числе которых соучастие в мошенничестве и распространение детской порнографии. ЕК отказалась комментировать дело, назвав это национальным расследованием. В пресс-службе Telegram сказали, что мессенджер соблюдает все законы ЕС.

О задержании — в публикации «Ъ» «Уволок Дурова».

Лаура Кеффер, Кирилл Сарханянц