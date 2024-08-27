Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Telegram не находится под прямым надзором Еврокомиссии

Власти Евросоюза (ЕС) не считают Telegram очень крупной интернет-платформой, а потому мессенджер не находится под прямым надзором Еврокомиссии, заявил представитель ЕК Томас Ренье.

По словам дипломата, сейчас ЕК проверяет информацию о том, действительно ли у Telegram 41 млн европейских пользователей. «Мы проверяем эту цифру, мы в процессе и находимся на связи с платформой»,— рассказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Представитель ЕК сослался на Закон о рынке цифровых услуг (DSA), который регулирует деятельность всех интернет-компаний на территории ЕС. Закон четко разграничивает малые и средние предприятия от так называемых «Очень крупных платформ и Очень крупных поисковых систем (VLOP и VLOE). К последним Закон относит платформы с ежемесячной аудиторией в 45 млн человек. К таким платформам Закон предъявляет ряд особых требований по контролю за контентом, появляющимся на интернет-площадках, и отчетности перед Еврокомиссией. Платформы с аудиторией менее 45 млн также обязаны соблюдать DSA, но за их деятельностью следят национальные регуляторы. В рамках этого закона Telegram сотрудничает по своему выбору с властями Бельгии.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали по прилете в Париж. Его дело касается 12 преступлений, в числе которых соучастие в мошенничестве и распространение детской порнографии. ЕК отказалась комментировать дело, назвав это национальным расследованием. В пресс-службе Telegram сказали, что мессенджер соблюдает все законы ЕС.

О задержании — в публикации «Ъ» «Уволок Дурова».

Лаура Кеффер, Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...