УФАС вынесло предупреждения администрациям городов и районов Башкирии

Республиканское управление Федеральной антимонопольной службы направило 19 предупреждений администрациям городов и районов Башкирии, в которых потребовало запретить местным муниципальным предприятиям вести деятельность на конкурентных рынках. Претензии ведомства коснулись администраций Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Межгорья, Шаранского, Иглинского, Гафурийского районов и других.

Как следует из материалов антимонопольной службы, вопросы возникли к действующим перечням видов деятельности городских и районных МУПов. В частности, предприятия имеют право заниматься строительством зданий, дорог, инженерных коммуникаций, сносом зданий, арендой и управлением недвижимым имуществом, сбором неопасных отходов и так далее.

По мнению УФАС, это противоречит законам «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции».

Администрациям городов, районов и сельсоветам поручено до 1 октября исключить спорные пункты из перечней.

Олег Вахитов