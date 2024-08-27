В Уфе вновь ищут подрядчика транспортировки трамваев из Москвы

Управление инфраструктурой транспорта Уфы на повторном аукционе 5 сентября выберет подрядчика транспортировки 20 бывших в употреблении трамвайных вагонов модели 71-414. Их необходимо доставить из Москвы в Уфу автомобильным транспортом, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 11,73 млн руб., предприятие оплатит его из собственных средств. Предыдущий аукцион, объявленный 9 июля, признан несостоявшимся.

Вагоны, масса каждого из которых 34 тонны, а длина — более 26 м, должны прибыть в Уфу до декабря.

71-414 — модель трехсекционного трамвайного вагона совместного российско-польского производства. В 2014–2018 годах было выпущено 118 вагонов, на улицах Москвы работает 70 вагонов. Официальным производителем 71-414 является российский «Уралвагонзавод», вагоны целиком собраны в городе Быдгощ в Польше на заводе Pesa.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле аукцион на доставку 20 трамвайных вагонов из Москвы в Уфу выиграло ООО «Особенная транспортная компания» (Белгород), предложившее исполнить контракт за 7,1 млн руб. В конце июля компанию признали уклонившейся от заключения договора. В начале августа ООО «Парус» (Киров), предложившее исполнить контракт за 7,16 млн руб., также уклонилось от подписания договора.

Майя Иванова