Apple представит новые iPhone и другие продукты 9 сентября

Американская корпорация Apple анонсировала, что осенняя презентация компании состоится 9 сентября в театре Стива Джобса в Apple Park в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что компания представит новые iPhone и другие продукты.

Мероприятие будет называться «It`s Glowtime» («Время блистать»). На презентации, по данным Bloomberg, представят iPhone 16 и 16 Plus, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. В первых двух версиях главным изменением будет вертикально выровненная система камер на задней панели, а в Pro версиях — более крупные экраны и новый бронзовый цвет.

Все новые модели могут быть оснащены кнопкой Action Button, которая ранее была эксклюзивной для Pro версий iPhone 15. Вероятно, появится новая кнопка для съемки фото или видео, однако неизвестно, будет ли она у всей линейки или только у моделей Pro.

Apple также собирается много внимания уделить ИИ и функциям Apple Intelligence. Компания может анонсировать новые смарт-часы Apple Watch Series 10 и две версии новых AirPods.

Евгений Федуненко