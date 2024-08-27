ЛДПР предложит увеличить МРОТ до 30 тыс. рублей с 2025 года

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Они предлагают установить МРОТ на уровне 30 тыс. руб. Как сообщил председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), вариант МРОТ, который предложит на осенней сессии правительство, ЛДПР «точно не устроит».

«ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года. Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них — это вопрос не только достатка, но и качества жизни. Соответствующий законопроект разработан и вносится сегодня в Госдуму»,— написал депутат в своем Telegram-канале. На 12:30 мск в электронной базе Госдумы законопроект еще не был опубликован.

Как говорится в опубликованной депутатом пояснительной записке к проекту, предлагаемый депутатами уровень МРОТ составляет «около 194% искусственно заниженной величины прожиточного минимума» трудоспособного населения страны.

В июле Минтруд России разработал проект постановления об увеличении МРОТ в 2025 году на 16,6%, до 22 440 руб. С 2024 года МРОТ повышен до 19 242 руб., на 18,5% относительно 2023-го. По поручению президента Владимира Путина к 2030 году размер МРОТ должен быть увеличен более чем в два раза и составлять не менее 35 тыс. руб. в месяц.

Подробнее о планах властей по снижению экономического неравенства в стране — в публикации «Ъ» «Союз небедных и небогатых».

Евгений Белоусов