Минобороны рассказало об обороне колонии в Курской области

Минобороны сообщило, что российские военные отразили попытки прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области. По данным ведомства, военные заняли оборону в здании исправительной колонии №11 и удерживали позиции в течение нескольких дней.

По версии Минобороны, ВСУ использовали боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker, а также наносили удары с помощью БПЛА. Личный состав подразделения группировки войск «Север» вместе с военными погранслужбы «грамотно организовал оборону и успешно уничтожил врага на подступах к спецобъекту», утверждает министерство.

В Минобороны уточнили, что гражданский персонал и заключенных заранее эвакуировали. После этого военные «превратили учреждение в настоящую крепость» и возвели защитные сооружения по его периметру. «Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни»,— говорится в пресс-релизе.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального уровня. По данным Минобороны от 12 августа, под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов, с тех пор эта информация не обновлялась. 22 августа губернатор области Алексей Смирнов сообщил, что из приграничных районов эвакуировали 133 тыс. человек. За прошедшую ночь над регионом сбили пять беспилотников, пострадавших нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».