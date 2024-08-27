В Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС

Правительство Казахстана приняло постановлении о проведении общенационального референдума по вопросу о строительстве в стране атомной электростанции. На общественных обсуждениях активисты высказались против строительства АЭС из-за рисков ухудшения экологической ситуации.

Постановление внес в правительство министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает BES.media. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил внести проект указа в администрацию президента.

Провести референдум о строительстве АЭС в сентябре 2023 года предложил президент Касым-Жомарт Токаев. Он отмечал, что, с одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире «надлежит иметь собственную атомную генерацию». С другой стороны, учитывая «трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона», президент посчитал референдум необходимым.

Как пишет BES.media, перед объявлением референдума в Казахстане прошли публичные обсуждения идеи строительства АЭС. На них экологи и активисты выступили против реализации проекта из-за рисков, связанных с неправильной утилизацией радиоактивных отходов.

АЭС планируют построить на берегу озера Балхаш. Стоимость проекта оценивается в $10–15 млрд. Среди возможных компаний, которые будут участвовать в строительстве станции, власти Казахстана называли «Росатом», KHNP (Южная Корея), EDF (Франция) и China National Nuclear Corporation (Китай).

Петр Бузлаев