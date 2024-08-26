Жители Курской области, потерявшие родственника, могут получить 1,5 млн рублей

В Курской области утвердили порядок выплаты единовременного пособия для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Его смогут получить жители региона, которые пострадали «от ЧС федерального или межрегионального масштаба», а также «те, кто получил вред здоровью или потерял члена семьи».

Семьи погибших смогут получить 1,5 млн руб., которые будут поровну разделены между близкими родственниками. Те, чьему здоровью был нанесен средний или тяжкий вред, смогут оформить выплату в 600 тыс. руб., за легкий вред — 300 тыс. руб., пояснил в Telegram господин Смирнов. Заявление на выплату можно подать в МФЦ Курской области, предоставив документы от органов дознания, следствия или суда, подтверждающие получение вреда здоровью или гибель человека в результате ЧС, а также соответствующие медицинские документы.

В Курской области с 6 августа идут боестолкновения с ВСУ. По данным Алексея Смирнова на 12 августа, украинская сторона контролировала 28 населенных пунктов региона. Более поздние данные не сообщались. В регионе действуют режимы КТО и ЧС. По информации на 22 августа, из региона эвакуировано 133,19 тыс. человек. В Курске и Железногорске на прошлой неделе начали размещать модульные железобетонные укрытия.

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Мария Старикова, Воронеж