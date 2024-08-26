Жительницу Абхазии задержали за нелегальный ввоз Lexus в Адлер

Сотрудники Южной оперативной таможни выявили нарушение при ввозе транспортного средства на территорию России из Абхазии через МАПП Адлер Краснодарской таможни. Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гражданка Абхазии ввезла автомобиль Lexus GS 430 и сообщила, что планирует лично пользоваться автомобилем. Однако сразу после прибытия в Россию она передала машину третьему лицу по предварительной договоренности.

Во время опроса девушка призналась, что не собиралась использовать автомобиль в личных целях. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превысила 2,2 млн руб.

По данному факту Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении нарушительницы других лиц по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Мария Удовик