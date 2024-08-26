«Россошанское ДРСУ №1» отремонтирует дорогу под Воронежем за 128 млн рублей

Подряд на ремонт автодороги «"Обход города Воронежа" — Ломово — село Нижняя Верейка» в Рамонском районе Воронежской области получило местное ООО «Россошанское дорожно-ремонтное строительное управление №1» (Россошанское ДРСУ №1). Компания была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену контракта в 127,6 млн руб. Это следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обновить опоры и пролеты, дорожное полотно, лестничные сходы двух мостов на участке дороги длиной 2,6 км. Работы необходимо выполнить в девять этапов до 18 июля 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское дорожно-ремонтное строительное управление №1» (Россошанское ДРСУ №1) зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2000 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,8 млн руб. Директором и владельцем 96,74% является Валерий Ярошев. Еще 3,26% принадлежит Елене (Валерьевне) Ярошевой. Господин Ярошев также владеет 57,14% в россошанском ООО «Вираж», которое производит битуминозные смеси. 2023 год «Россошанское ДРСУ №1» отработало с выручкой в 6,3 млрд руб. и чистой прибылью в 227 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 3,1 млрд и 27 млн руб. соответственно. С 2010 года компания получила 745 госконтрактов на 29,4 млрд руб. в сумме. Крупнейшими заказчиками являются воронежское министерство дорожной деятельности (24,6 млрд руб.), администрация Бобровского района Воронежской области (939,3 млн руб.) и администрация воронежской Россоши (739,8 млн руб.).

О подряде «Россошанского ДРСУ №1» на 1 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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