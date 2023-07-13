«Россошанское ДРСУ №1» отремонтирует почти 50 км ведущей из Воронежа в Луганск дороги за 1 млрд рублей

Победителем двух конкурсов на ремонт дороги Воронеж — Луганск стало ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» (ДРСУ). Договоры находятся на стадии подписания заказчиком, следует из Единой информационной системы в сфере закупок.

Общая начальная цена контрактов составила 1 млрд руб. В рамках пятой очереди власти выделили 398,9 млн на ремонт более 20 км дороги Воронеж — Луганск в Россошанском районе, в рамках шестой очереди — 601,1 млн на работы на 28,6 км в Кантемировском районе.

На торги по пятой очереди заявились две компании. ДРСУ предложило максимальную цену, его неназываемый конкурент снизил цену на 39,9 млн до 359 млн, однако выиграть не смог. На торгах по шестой очереди ДРСУ было единственным участником. Работ по обоим контрактам должны быть завершены к декабрю 2023 года.

По данным Rusprofile, с 2010 года ДРСУ получило 519 госконтрактов на 23,9 млрд руб. Все они касаются дорожных работ в Воронежской области. Крупнейшим заказчиком является региональный департамент дорожной деятельности, заключивший с компанией 69 контрактов на 20,5 млрд. В этом году ДРСУ победило в торгах на ремонт двух путепроводов за 222,9 млн.

О выявленном участии ДРСУ в картельном сговоре читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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