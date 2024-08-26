Песков: Путин ставит в приоритет информацию от боевых командиров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в ходе военной операции Владимир Путин уделяет данным от участников боевых действий особое внимание. Вечером 24 августа президент заслушал доклады командиров, которые руководят подразделениями в приграничных районах.

«Это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего. Президент уделяет приоритетное внимание получению данных и информации от тех, кто непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции»,— сообщил Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Господин Песков добавил, что Владимир Путин постоянно получает информацию из зоны боевых действий «из первых рук». По его словам, это позволяет «оперировать конкретными данными о конкретной ситуации».

На встрече 24 августа президент поговорил с командирами, которые решают боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Они представили Владимиру Путину «предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».