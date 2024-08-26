В Саратове власти компенсируют ущерб пострадавшим от атаки дронов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о выделении компенсаций гражданам за поврежденное имущество после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион 26 августа. Информацию об этом распространила пресс-служба областного правительства.

Господин Бусаргин подчеркнул важность оперативной помощи пострадавшим и поручил местным властям обеспечить информирование жителей поврежденных домов о возможности получить поддержку, включая временное жилье. Он также напомнил о работе оперативных штабов в Саратове и Энгельсе.

Министерству финансов Саратовской области поручено выделить денежные средства на компенсацию ущерба, в том числе за поврежденные автомобили.

Ранним утром 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками. Минобороны РФ сообщило о девяти сбитых БПЛА. В результате атаки пострадал жилой комплекс Volga Sky на Предмостовой площади, была госпитализирована одна жительница. Помимо этого зафиксированы повреждения нескольких частных и многоквартирных домов в Энгельсе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Никита Маркелов, Саратов