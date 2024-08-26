Оператор порта «Бронка» сменил генерального директора

Генеральным директором ООО «Феникс», оператора ММПК «Бронка» в Санкт-Петербурге, назначен Михаил Мосоян. Ранее эту должность занимал Алексей Панфилов. По данным ЕГРЮЛ, изменения в управлении произошли 23 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Порт Бронка» Фото: пресс-служба «Порт Бронка»

Во время ПМЭФ-2024 правительство Петербурга и ООО «Феникс» подписали соглашение о строительстве морского терминала, который будет обрабатывать контейнерные насыпные и генеральные грузы в порту Бронка. Предварительный объем инвестиций составит 4,2 млрд рублей. Строительные работы планируется завершить в 2027 году.

В конце июля проект строительства терминала получил статус стратегического, а «Феникс» — статус стратегического инвестора Петербурга.

ММПК «Бронка» — единственный в Петербурге глубоководный порт, способный принимать суда длиной до 347 м. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2015 году.

О том, как «Феникс» передали московской компании за 10,9 млрд руб. — в материале «Ъ-СПб» «"НКК-Логистик"» входит в порт».

Надежда Ярмула