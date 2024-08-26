Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Александра Бялко похоронят на Хованском кладбище

Журналиста и литератора Александра Бялко похоронят на Хованском кладбище, сообщила ТАСС его дочь Мария Бялко. Прощание с ним пройдет там же. Церемония состоится завтра, 27 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бялко с супругой Агатой в 2014 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бялко с супругой Агатой в 2014 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Бялко умер 23 августа в возрасте 72 лет. По образованию он был физиком-ядерщиком, знал восемь языков. В 2008–2009 годах был деканом Академии труда и социальных отношений, также преподавал в МИФИ.

В 1979–2010 годах Александр Бялко состоял в телеклубе «Что? Где? Когда?». По словам его дочери, в последние годы «просто был на пенсии».