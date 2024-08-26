Двое мирных жителей ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли райцентр Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадали двое мирных жителей: у женщины осколочные ранения ног и поясницы, у мужчины — минно-взрывная травма и ранение поясницы. Пострадавшим оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Разрушения зафиксировали в пяти многоквартирных домах: повреждены остекление, входные группы и фасады. Также пострадали четыре частных домовладения: выбиты окна, осколками посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы, в одном из домов перебит электропровод. Повреждены четыре легковых автомобиля. Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке «Газель», пожарный расчет ликвидировал возгорание. Выбиты окна в социальном и коммерческом объектах.

Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход пострадавших объектов.

За прошедшие сути ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 35 беспилотников и 123 боеприпасов. В результате один человек погиб и трое получили ранения. Повреждены 39 частных домовладений и 17 автомобилей, нарушены линии электроснабжения.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов

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