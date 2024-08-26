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В Сочи отремонтируют восемь улиц, ведущих к соцобъектам

В 2024 году в Сочи по нацпроекту «БКД» ремонтируют восемь улиц, которые ведут к социальным объектам. Их общая протяженность превышает 9 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Центральном районе курорта реконструируют улицы Воровского, Роз и Юных Ленинцев, в Адлерском — Гудаудскую, Кирпичную, Куйбышева, в Лазаревском — Гайдара и Калараш. В рамках работ подрядчик уберет просадки, поднимет горловины колодцев, обновит бордюры, уложит новый слой асфальтобетона. В конце обновляют разметку, устанавливают новые знаки.

В мэрии напомнили, что в текущем году в Сочи по профильному нацпроекту отремонтировали 59 участков. Их общая протяженность превышает 39 км.

Ранее стало известно, что в Сочи реконструируют Зимний театр. Проект, как сообщил глава курорта Андрей Прошунин, уже готов, однако детали пока неизвестны.

Вячеслав Рыжков

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