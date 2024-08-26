На севере КАД житель Петербурга избил фельдшера скорой помощи

Мужчина напал на сотрудника бригады скорой помощи вечером в субботу, 24 августа, на 20-м км КАД. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на участке кольцевой между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Фрунзенского района. Позже 58-летняя фельдшер бригады скорой помощи самостоятельно обратилась в медицинское учреждение с ушибами. После оказания необходимой помощи женщина была отпущена в удовлетворительном состоянии.

Как сообщают СМИ, экстренные службы вызвал таксист. Он не смог справиться с мужчиной, который был в состоянии алкогольного опьянения и начал душить водителя при заезде на внутреннее кольцо КАД.

На данный момент нападавший житель Петербурга доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неизвестный избил жителя Колпино в ТЦ «Ока».

Варвара Рудич