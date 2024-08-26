В Волгоградской области в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом

Жилой дом и два нежилых строения повреждены в Еланском районе Волгоградской области после атаки беспилотников, сообщила областная администрация. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, никто не пострадал. На месте ЧП работают оперативные службы.

По данным Минобороны, в течение ночи уничтожены 20 БПЛА над семью регионами. В Саратове и Энгельсе обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома. В Саратове ранения получили четыре человека, в Энгельсе пострадавших нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер