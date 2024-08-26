Минобороны: за ночь над Черноземьем сбили шесть БПЛА

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили над Курской областью три беспилотника, над Белгородской — два, над Орловской — один. Об этом сообщили в Минобороны РФ, не уточняя информацию о последствиях атак.

По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ночью над регионом сбили три беспилотника. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях нет. На местах работают оперативные службы.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и глава Белгородской области Вячеслав Гладков не прокомментировали атаки.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова

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