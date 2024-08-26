Аэропорт в Саратове возобновил работу после атаки БПЛА

В саратовском аэропорту Гагарин сняты временные ограничения, которые вводили после атаки БПЛА. Аэропорт работает в штатном режиме.

«На вылет был задержан один рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в Москву (аэропорт Шереметьево)»,— сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского аэропорта.

В результате ночной атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома. В Энгельсе был поврежден многоэтажный дом, никто не пострадал. В Саратове ранения получили четыре человека. По данным Минобороны, за ночь были сбиты 20 БПЛА над семью регионами.

Лаура Кеффер