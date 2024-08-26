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Коммерсантъ FM
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Маск считает, что США просили бы РФ вернуть экипаж Starliner, если бы не SpaceX

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на вопрос пользователя соцсети X о том, какие еще были у США варианты для возвращения с Международной космической станции застрявшего экипажа CST-100 Starliner. По мнению бизнесмена, с этим могла бы помочь только Россия.

«Единственный другой вариант — Россия»,— написал господин Маск.

Первый пилотируемый запуск Starliner состоялся 5 июня. Несмотря на неисправности, корабль смог пристыковаться к МКС. Американские космонавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были отправиться обратно на Землю 18 июня, но сроки неоднократно сдвигались. NASA решило, что корабль вернется на Землю в автономном режиме в начале сентября без экипажа. Американские космонавты вернутся на Crew Dragon от SpaceX в феврале 2025 года.

Леонид Уварчев

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