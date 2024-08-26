Кузьмичев Андрей Юрьевич

Родился 29 июля 1984 года. В 2008 году окончил с отличием Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Начинал карьеру в департаменте разработки «Яндекса». В 2011–2013 годах отвечал за качество продуктов в объединенной компании «Афиши» и «Рамблера».

В 2014 году назначен заместителем генерального директора по продуктам в РСИЦ (Ru-Center), в 2018 году занял позицию заместителя генерального директора, а в 2021 году возглавил объединенную компанию «Рег.ру» и Ru-Center. Входит в состав совета Российской ассоциации электронных коммуникаций, является президентом Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет.