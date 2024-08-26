Сколько всего можно

Всего в РФ насчитывается чуть менее пятисот разрешительных режимов, в их рамках государство подтверждает право компаний и граждан на занятие той или иной деятельностью в обмен на соблюдение ими требований безопасности и правил такой работы. Наиболее востребованными у бизнеса, по данным Белого дома, являются:

выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов (Россельхознадзор);

регистрация контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФНС России);

выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, если маршрут проходит в международном сообщении (Росавтодор);

ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности (Ростехнадзор);

присвоение электротехническому (электротехнологическому) персоналу группы по электробезопасности (Ростехнадзор);

аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (Роспатент);

аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (Ростехнадзор);

регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (Роскомнадзор);

аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (Минздрав);

лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (Ространснадзор).

Отдел экономики