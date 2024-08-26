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Коммерсантъ FM
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Сколько всего можно

Детали

Всего в РФ насчитывается чуть менее пятисот разрешительных режимов, в их рамках государство подтверждает право компаний и граждан на занятие той или иной деятельностью в обмен на соблюдение ими требований безопасности и правил такой работы. Наиболее востребованными у бизнеса, по данным Белого дома, являются:

  • выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов (Россельхознадзор);
  • регистрация контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФНС России);
  • выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, если маршрут проходит в международном сообщении (Росавтодор);
  • ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности (Ростехнадзор);
  • присвоение электротехническому (электротехнологическому) персоналу группы по электробезопасности (Ростехнадзор);
  • аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (Роспатент);
  • аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (Ростехнадзор);
  • регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (Роскомнадзор);
  • аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (Минздрав);
  • лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (Ространснадзор).

Отдел экономики

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