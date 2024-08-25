В Острогожском районе Воронежской области прекратились взрывы, разрешен въезд в два села

В Воронежской области в Острогожском районе прекратилась детонация взрывоопасных объектов, начавшаяся в ночь на 24 августа после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, пожары потушены, а власти разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт. «В них проводится обследование территории»,— пояснил губернатор. Всего было временно отселено около 600 человек. Также в нескольких поселениях сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Александр Гусев отметил, что госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре. Помимо нее пострадала еще одна жительница, но ей госпитализация не потребовалась. На вечер 25 августа повреждения выявлены в нескольких дачных домах и одном автомобиле. «Осмотр имущества и оценка ущерба продолжаются»,— добавил губернатор.

В Воронежской области из-за украинских атак в июле детонировали в Подгоренском районе, а в июне — в Ольховатском.

Александр Прытков

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