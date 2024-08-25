В Острогожском районе Воронежской области прекратилась «активная фаза» детонации из-за атаки БПЛА

К утру 25 августа в Острогожском районе Воронежской области прекратилась активная фаза детонации взрывоопасных объектов, которая произошла из-за атаки беспилотников в ночь на 24 августа. Об этом сообщили в облправительстве.

По его данным, на месте происшествия уже начали работать группы разминирования. «После них на ближайшую территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе, комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским постройкам»,— добавили в облправительстве.

Число эвакуированных выросло с 200 до 600 человек. Для них были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы, однако «почти все» жители переехали к своим родственникам и знакомым.

Вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация, «категорически запрещены». В отдельных населенных пунктах района продолжает действовать режим чрезвычайных ситуаций.

Число пострадавших не изменилось. Одна женщина находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии, второй помощь оказана на месте. Еще одной женщине помощь не потребовалась.

Александр Прытков

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