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Коммерсантъ FM
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«Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел на первое место в РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:2 в заключительном матче шестого тура Российского премьер-лиги. Встреча прошла в Москве.

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Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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В составе победителей голы забили Алексей Батраков (10-я минута), Илья Самошников (37) и Наир Тикнизян (46). Среди игроков «Локомотива» отличился Роналдо (13, 90+6).

По итогам матча «Локомотив» с 15 очкам лидирует в турнирной таблице РПЛ, обгоняя петербургский «Зенит» (14 очков). «Ростов» набрал восемь очков и занял 8-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Краснодаром», «Ростов» — с воронежским «Факелом». Оба матча пройдет 1 сентября.

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