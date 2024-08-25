Швед Дюплантис обновил собственный мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. На этапе Бриллиантовой лиги в польском Хожуве со второй попытки он взял высоту 6 м 26 см.

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Прошлый мировой рекорд принадлежал самому Дюплантису. 5 августа на Олимпийских играх в Париже он прыгнул с шестом на высоту 6,25. В этом сезоне он побивает рекорд в третий раз.

24-летний Арманд Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион (2020 и 2024), двукратный чемпион мира (2022 и 2023), трехкратный чемпион Европы (2018, 2022 и 2024).