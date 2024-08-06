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Чемпион высокого полета

Арманд Дюплантис добавил к олимпийскому золоту мировой рекорд в прыжках с шестом

Главным блюдом очередного дня легкоатлетического турнира парижской Олимпиады были мужские прыжки с шестом с неизбежным триумфом Арманда Дюплантиса, одной из главных звезд современного спорта. Чтобы добыть свое второе олимпийское золото, шведскому феномену потребовались всего четыре попытки. В пятой, уже будучи чемпионом, он установил олимпийский рекорд, а три следующие потратил ради нового рекорда мирового — 6,25 м. За тем, как Дюплантис его устанавливает, наблюдал корреспондент «Ъ» Алексей Доспехов.

Арманд Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,25 м

Арманд Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,25 м

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Арманд Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,25 м

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С некоторых пор мужские прыжки с шестом — дисциплина, в которой почти нет интриги. Но эта мелочь нисколько ей не мешает. Тем, кто неравнодушен к легкой атлетике, вполне хватает удовольствия от выступлений фронтмена жанра — слишком обаятельного, слишком живого и настолько талантливого, что для того, чтобы оценить масштаб его дара, не обязательно даже быть большим знатоком прыжков с шестом. В него, 24-летнего молодого человека, парящего на космических для остальных высотах, влюбляются с первого взгляда.

И в понедельник Stade de France рокотал всякий раз, когда он появлялся в секторе. А возможностей порокотать Дюплантис ему подарил немного меньше, чем на прошлой Олимпиаде. В 2021 году в Токио, чтобы взять золото, ему понадобилось пять попыток, сейчас — еще меньше. Он пропустил начальную высоту 5,50 м, которую, наверное, может взять, даже если разбежится спиной вперед, и сразу перешел к 5,70 м. Размявшись на ней, махнул рукой на 5,80 м, лихо покорив 5,85 м. 5,90 м тоже были проигнорированы, а с 5,95 м Дюплантис справился играючи. К тому моменту, собственно, у него почти не осталось даже формальных соперников — потихоньку сходили с дистанции.

До знакового шестиметрового рубежа добрались американец Сэм Кендрикс, да грек Эммануил Каралис.

И то Каралис рисковал, перенеся на него две сохранившиеся попытки с предыдущей отсечки. Вернее, знаковый этот рубеж для кого угодно, но не для Дюплантиса. Он перемахнул через планку легко и изящно и дождавшись, когда трижды подряд она одолеет Кендрикса, перешел, уже в ранге двукратного олимпийского чемпиона, к обязательной заключительной части своего шоу, которая на самом деле ценнее самого состязания. Это — часть, посвященная рекордам.

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Шведский атлет Арманд Дюплантис

Шведский атлет Арманд Дюплантис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шведский атлет Арманд Дюплантис

Шведский атлет Арманд Дюплантис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Арманд Дюплантис (Швеция), Сэм Кендрикс (США) и Эммануил Каралис (Греция)

Слева направо: Арманд Дюплантис (Швеция), Сэм Кендрикс (США) и Эммануил Каралис (Греция)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шведский атлет Арманд Дюплантис

Шведский атлет Арманд Дюплантис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Шведский атлет Арманд Дюплантис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шведский атлет Арманд Дюплантис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Арманд Дюплантис (Швеция), Сэм Кендрикс (США) и Эммануил Каралис (Греция)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шведский атлет Арманд Дюплантис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На закуску был рекорд олимпийский, который, как ни странно, принадлежал не ему, а бразильцу Тьягу Бразу. Рекорд по сегодняшним меркам Дюплантиса просто смешной — 6,03 м. Он не мелочился, заказал 6,10 м. А когда приземлился, электроника показала, что запас в пиковой фазе пролета над планкой составлял около двух десятков сантиметров.

На десерт был рекорд мировой, девятый для Арманда Дюплантиса.

И тут-то стадион завелся по-настоящему: кажется, Дюплантис даже мог не просить жестами шесть десятков тысяч человек отбивать ему ритм разбега, и так догадались бы. Атмосфера располагала к соучастию в подвиге. Две попытки на высоте 6,25 м, на сантиметр выше апрельского достижения, установленного в Китае, прошли для него по одному и тому же сценарию. Все вроде неплохо — разбег, отталкивание, но абсолютно чисто «облизать» планку не удается.

На третью он вышел, прожигая темную парижскую ночь стальным взглядом. Разогнался, взмыл вверх и теперь-то «обтек» эту коварную перекладинку, которая никак не хотела ему поддаться, идеально. А Stade de France, конечно, себя не сдерживал, бушевал от души, пусть даже мировой рекорд для шведа — это почти рутина.

Фотогалерея

Яркие моменты Игр в Париже

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Американская гимнастка Симона Байлз

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Финал между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем

Финал между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович плачет на корте после того, как впервые в карьере завоевал олимпийское золото

Сербский теннисист Новак Джокович плачет на корте после того, как впервые в карьере завоевал олимпийское золото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Российские теннисистки Диана Шнайдер (слева) и Мирра Андреева во время финального матча против итальянок Сары Эррани и Джасмин Паолини

Российские теннисистки Диана Шнайдер (слева) и Мирра Андреева во время финального матча против итальянок Сары Эррани и Джасмин Паолини

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Итальянские теннисистки Сара Эррани (слева) и Джасмин Паолини радуются победе в Олимпийских играх

Итальянские теннисистки Сара Эррани (слева) и Джасмин Паолини радуются победе в Олимпийских играх

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шоссейные велогонки среди мужчин

Шоссейные велогонки среди мужчин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Итальянка Дейзи Осакуэ на квалификационных соревнованиях по метанию диска

Итальянка Дейзи Осакуэ на квалификационных соревнованиях по метанию диска

Фото: Reuters / Pawel Kopczynski

Ирландец Киан О&#39;Коннор в финале соревнований по конному спорту

Ирландец Киан О'Коннор в финале соревнований по конному спорту

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Российские теннисистки Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер в полуфинальном матче против испанских теннисисток Кристины Буча и Сары Соррибес-Тормо

Российские теннисистки Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер в полуфинальном матче против испанских теннисисток Кристины Буча и Сары Соррибес-Тормо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Французский защитник Кастелло Лукеба (сверху) в борьбе за мяч с аргентинским нападающим Лучано Гонду во время четвертьфинального футбольного матча между Францией и Аргентиной

Французский защитник Кастелло Лукеба (сверху) в борьбе за мяч с аргентинским нападающим Лучано Гонду во время четвертьфинального футбольного матча между Францией и Аргентиной

Фото: Moises Castillo / AP

Спортсмен из Нидерландов Дензел Коменентия наблюдает за своим молотом после броска

Спортсмен из Нидерландов Дензел Коменентия наблюдает за своим молотом после броска

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Француз Тедди Ринер (в синем) после победы над южнокорейцем Ким Мин Чжоном в поединке за золото по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг

Француз Тедди Ринер (в синем) после победы над южнокорейцем Ким Мин Чжоном в поединке за золото по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг

Фото: JEFF PACHOUD / AFP

Российская спортсменка Анжела Бладцева на соревнованиях по прыжкам на батуте

Российская спортсменка Анжела Бладцева на соревнованиях по прыжкам на батуте

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Американские гимнастки Симона Байлз (вторая слева) и Суниса Ли (справа)

Американские гимнастки Симона Байлз (вторая слева) и Суниса Ли (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Итальянская гимнастка Манила Эспозито в соревнованиях по личному многоборью среди женщин

Итальянская гимнастка Манила Эспозито в соревнованиях по личному многоборью среди женщин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Энтони Жажан из Франции в соревнованиях по BMX-фристайлу на фоне обелиска на площади Согласия

Энтони Жажан из Франции в соревнованиях по BMX-фристайлу на фоне обелиска на площади Согласия

Фото: Reuters / Esa Alexander

Китайский гимнаст Сяо Жотэн на брусьях во время соревнований по спортивной гимнастике

Китайский гимнаст Сяо Жотэн на брусьях во время соревнований по спортивной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Лаша Бекаури из Грузии радуется победе над японцем Мурао Санширо в финальном поединке дзюдоистов в категории до 90 кг

Лаша Бекаури из Грузии радуется победе над японцем Мурао Санширо в финальном поединке дзюдоистов в категории до 90 кг

Фото: Reuters / Arlette Bashizi

Итальянка Сильвана Мария Станко (справа), занявшая второе место в соревнованиях по стендовой стрельбе, поздравляет с победой Адриану Руано Оливу из Гватемалы

Итальянка Сильвана Мария Станко (справа), занявшая второе место в соревнованиях по стендовой стрельбе, поздравляет с победой Адриану Руано Оливу из Гватемалы

Фото: Reuters / Amr Alfiky

Японский гимнаст Дайки Хасимото выполняет кувырок в соревнованиях по индивидуальному многоборью

Японский гимнаст Дайки Хасимото выполняет кувырок в соревнованиях по индивидуальному многоборью

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Групповой матч по баскетболу 3х3. Сербский спортсмен Михайло Васич (на заднем плане) борется за мяч с китайским спортсменом Нин Чжаном

Групповой матч по баскетболу 3х3. Сербский спортсмен Михайло Васич (на заднем плане) борется за мяч с китайским спортсменом Нин Чжаном

Фото: Reuters / Pilar Olivares

Матч по регби между сборными Ирландии и Великобритании

Матч по регби между сборными Ирландии и Великобритании

Фото: Reuters / Phil Noble

Американка Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой после победы сборной США по спортивной гимнастике в командном многоборье

Американка Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой после победы сборной США по спортивной гимнастике в командном многоборье

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заплыв триатлонисток в Сене

Заплыв триатлонисток в Сене

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Испанская баскетболистка Леонор Родригес падает под кольцом в матче против Пуэрто-Рико

Испанская баскетболистка Леонор Родригес падает под кольцом в матче против Пуэрто-Рико

Фото: Reuters / Brian Snyder

Мексиканки Алехандра Эстудильо и Габриэла Агундес тренируются перед финалом соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

Мексиканки Алехандра Эстудильо и Габриэла Агундес тренируются перед финалом соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Австралийки радуются победе в серии пенальти в предварительном матче группового турнира по водному поло против сборной Нидерландов

Австралийки радуются победе в серии пенальти в предварительном матче группового турнира по водному поло против сборной Нидерландов

Фото: Luca Bruno / AP

Американка Кейт Дугласс преодолевает дистанцию 200 м брассом

Американка Кейт Дугласс преодолевает дистанцию 200 м брассом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Британки Андреа Спендолини-Сириекс и Лоис Тулсон выполняют прыжок с 10-метровой вышки

Британки Андреа Спендолини-Сириекс и Лоис Тулсон выполняют прыжок с 10-метровой вышки

Фото: Reuters / Leah Millis

Соревнования по триатлону среди женщин на реке Сене

Соревнования по триатлону среди женщин на реке Сене

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Итальянская гимнастка Алиса Д&#39;Амато помогла национальной сборной взять серебро Олимпиады

Итальянская гимнастка Алиса Д'Амато помогла национальной сборной взять серебро Олимпиады

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Британские пловцы Джеймс Гай, Томас Дин и Мэттью Ричардс, завоевавшие золото в эстафете 4x200 м вольным стилем

Британские пловцы Джеймс Гай, Томас Дин и Мэттью Ричардс, завоевавшие золото в эстафете 4x200 м вольным стилем

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Датский гребец Сверри Сандберг готовится к соревнованиям

Датский гребец Сверри Сандберг готовится к соревнованиям

Фото: Lindsey Wasson / AP

Японский пловец Томору Хонда на дистанции 200 м баттерфляем

Японский пловец Томору Хонда на дистанции 200 м баттерфляем

Фото: David J. Phillip / AP

Французская волейболистка Аманда Сильвес блокирует мяч во время матча против Сербии

Французская волейболистка Аманда Сильвес блокирует мяч во время матча против Сербии

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Серфер Габриэль Медина возвышается над волнами Теахупоо

Серфер Габриэль Медина возвышается над волнами Теахупоо

Фото: Jerome BROUILLET / AFP

Броди Малоне из сборной США по спортивной гимнастике, занявшей третье место в командном многоборье

Броди Малоне из сборной США по спортивной гимнастике, занявшей третье место в командном многоборье

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Американский гимнаст Фредерик Ричард в финале командного многоборья

Американский гимнаст Фредерик Ричард в финале командного многоборья

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская эстафета 4x100 м вольным стилем

Женская эстафета 4x100 м вольным стилем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Американец Стив Томасин (слева) обменивается шортами с Родриго Исгро из Аргентины после окончания матча по регби-7

Американец Стив Томасин (слева) обменивается шортами с Родриго Исгро из Аргентины после окончания матча по регби-7

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче с сербом Новаком Джоковичем

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче с сербом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Четвертьфинальный матч в настольном теннисе между спортсменами из Китая и Тайваня

Четвертьфинальный матч в настольном теннисе между спортсменами из Китая и Тайваня

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Велогонщица из Словении Евгения Буяк в индивидуальной гонке с раздельным стартом

Велогонщица из Словении Евгения Буяк в индивидуальной гонке с раздельным стартом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гизем Озер из Турции в бою с итальянкой Алессией Месиано в соревнованиях по женскому боксу

Гизем Озер из Турции в бою с итальянкой Алессией Месиано в соревнованиях по женскому боксу

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Мужской полуфинал по регби-7 между командами Фиджи и Австралии. Селезитино Равутаумада из Фиджи забивает свой четвертый гол

Мужской полуфинал по регби-7 между командами Фиджи и Австралии. Селезитино Равутаумада из Фиджи забивает свой четвертый гол

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Матч по водному поло между командами Испании и Франции. Испанка Паула Креспи Баррига (слева) борется за мяч с Орсолей Герцкой

Матч по водному поло между командами Испании и Франции. Испанка Паула Креспи Баррига (слева) борется за мяч с Орсолей Герцкой

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Сербский теннисист Новак Джокович в матче с испанцем Рафаэлем Надалем

Сербский теннисист Новак Джокович в матче с испанцем Рафаэлем Надалем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дзюдоист Сальвадор Рока из Испании в бою против Фэй Нджи из Гамбии

Дзюдоист Сальвадор Рока из Испании в бою против Фэй Нджи из Гамбии

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Австралийская велогонщица Грейс Браун в индивидуальной гонке с раздельным стартом

Австралийская велогонщица Грейс Браун в индивидуальной гонке с раздельным стартом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Американская гимнастка Симона Байлз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Финал между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович плачет на корте после того, как впервые в карьере завоевал олимпийское золото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Российские теннисистки Диана Шнайдер (слева) и Мирра Андреева во время финального матча против итальянок Сары Эррани и Джасмин Паолини

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Итальянские теннисистки Сара Эррани (слева) и Джасмин Паолини радуются победе в Олимпийских играх

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шоссейные велогонки среди мужчин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Итальянка Дейзи Осакуэ на квалификационных соревнованиях по метанию диска

Фото: Reuters / Pawel Kopczynski

Ирландец Киан О'Коннор в финале соревнований по конному спорту

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Российские теннисистки Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер в полуфинальном матче против испанских теннисисток Кристины Буча и Сары Соррибес-Тормо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Французский защитник Кастелло Лукеба (сверху) в борьбе за мяч с аргентинским нападающим Лучано Гонду во время четвертьфинального футбольного матча между Францией и Аргентиной

Фото: Moises Castillo / AP

Спортсмен из Нидерландов Дензел Коменентия наблюдает за своим молотом после броска

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Француз Тедди Ринер (в синем) после победы над южнокорейцем Ким Мин Чжоном в поединке за золото по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг

Фото: JEFF PACHOUD / AFP

Российская спортсменка Анжела Бладцева на соревнованиях по прыжкам на батуте

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Американские гимнастки Симона Байлз (вторая слева) и Суниса Ли (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Итальянская гимнастка Манила Эспозито в соревнованиях по личному многоборью среди женщин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Энтони Жажан из Франции в соревнованиях по BMX-фристайлу на фоне обелиска на площади Согласия

Фото: Reuters / Esa Alexander

Китайский гимнаст Сяо Жотэн на брусьях во время соревнований по спортивной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Лаша Бекаури из Грузии радуется победе над японцем Мурао Санширо в финальном поединке дзюдоистов в категории до 90 кг

Фото: Reuters / Arlette Bashizi

Итальянка Сильвана Мария Станко (справа), занявшая второе место в соревнованиях по стендовой стрельбе, поздравляет с победой Адриану Руано Оливу из Гватемалы

Фото: Reuters / Amr Alfiky

Японский гимнаст Дайки Хасимото выполняет кувырок в соревнованиях по индивидуальному многоборью

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Групповой матч по баскетболу 3х3. Сербский спортсмен Михайло Васич (на заднем плане) борется за мяч с китайским спортсменом Нин Чжаном

Фото: Reuters / Pilar Olivares

Матч по регби между сборными Ирландии и Великобритании

Фото: Reuters / Phil Noble

Американка Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой после победы сборной США по спортивной гимнастике в командном многоборье

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заплыв триатлонисток в Сене

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Испанская баскетболистка Леонор Родригес падает под кольцом в матче против Пуэрто-Рико

Фото: Reuters / Brian Snyder

Мексиканки Алехандра Эстудильо и Габриэла Агундес тренируются перед финалом соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Австралийки радуются победе в серии пенальти в предварительном матче группового турнира по водному поло против сборной Нидерландов

Фото: Luca Bruno / AP

Американка Кейт Дугласс преодолевает дистанцию 200 м брассом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Британки Андреа Спендолини-Сириекс и Лоис Тулсон выполняют прыжок с 10-метровой вышки

Фото: Reuters / Leah Millis

Соревнования по триатлону среди женщин на реке Сене

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Итальянская гимнастка Алиса Д'Амато помогла национальной сборной взять серебро Олимпиады

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Британские пловцы Джеймс Гай, Томас Дин и Мэттью Ричардс, завоевавшие золото в эстафете 4x200 м вольным стилем

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Датский гребец Сверри Сандберг готовится к соревнованиям

Фото: Lindsey Wasson / AP

Японский пловец Томору Хонда на дистанции 200 м баттерфляем

Фото: David J. Phillip / AP

Французская волейболистка Аманда Сильвес блокирует мяч во время матча против Сербии

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Серфер Габриэль Медина возвышается над волнами Теахупоо

Фото: Jerome BROUILLET / AFP

Броди Малоне из сборной США по спортивной гимнастике, занявшей третье место в командном многоборье

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Американский гимнаст Фредерик Ричард в финале командного многоборья

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская эстафета 4x100 м вольным стилем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Американец Стив Томасин (слева) обменивается шортами с Родриго Исгро из Аргентины после окончания матча по регби-7

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче с сербом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Четвертьфинальный матч в настольном теннисе между спортсменами из Китая и Тайваня

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Велогонщица из Словении Евгения Буяк в индивидуальной гонке с раздельным стартом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гизем Озер из Турции в бою с итальянкой Алессией Месиано в соревнованиях по женскому боксу

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Мужской полуфинал по регби-7 между командами Фиджи и Австралии. Селезитино Равутаумада из Фиджи забивает свой четвертый гол

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Матч по водному поло между командами Испании и Франции. Испанка Паула Креспи Баррига (слева) борется за мяч с Орсолей Герцкой

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Сербский теннисист Новак Джокович в матче с испанцем Рафаэлем Надалем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дзюдоист Сальвадор Рока из Испании в бою против Фэй Нджи из Гамбии

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Австралийская велогонщица Грейс Браун в индивидуальной гонке с раздельным стартом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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