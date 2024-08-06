Чемпион высокого полета

Главным блюдом очередного дня легкоатлетического турнира парижской Олимпиады были мужские прыжки с шестом с неизбежным триумфом Арманда Дюплантиса, одной из главных звезд современного спорта. Чтобы добыть свое второе олимпийское золото, шведскому феномену потребовались всего четыре попытки. В пятой, уже будучи чемпионом, он установил олимпийский рекорд, а три следующие потратил ради нового рекорда мирового — 6,25 м. За тем, как Дюплантис его устанавливает, наблюдал корреспондент «Ъ» Алексей Доспехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арманд Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,25 м

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Арманд Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,25 м

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С некоторых пор мужские прыжки с шестом — дисциплина, в которой почти нет интриги. Но эта мелочь нисколько ей не мешает. Тем, кто неравнодушен к легкой атлетике, вполне хватает удовольствия от выступлений фронтмена жанра — слишком обаятельного, слишком живого и настолько талантливого, что для того, чтобы оценить масштаб его дара, не обязательно даже быть большим знатоком прыжков с шестом. В него, 24-летнего молодого человека, парящего на космических для остальных высотах, влюбляются с первого взгляда.

И в понедельник Stade de France рокотал всякий раз, когда он появлялся в секторе. А возможностей порокотать Дюплантис ему подарил немного меньше, чем на прошлой Олимпиаде. В 2021 году в Токио, чтобы взять золото, ему понадобилось пять попыток, сейчас — еще меньше. Он пропустил начальную высоту 5,50 м, которую, наверное, может взять, даже если разбежится спиной вперед, и сразу перешел к 5,70 м. Размявшись на ней, махнул рукой на 5,80 м, лихо покорив 5,85 м. 5,90 м тоже были проигнорированы, а с 5,95 м Дюплантис справился играючи. К тому моменту, собственно, у него почти не осталось даже формальных соперников — потихоньку сходили с дистанции.

До знакового шестиметрового рубежа добрались американец Сэм Кендрикс, да грек Эммануил Каралис.

И то Каралис рисковал, перенеся на него две сохранившиеся попытки с предыдущей отсечки. Вернее, знаковый этот рубеж для кого угодно, но не для Дюплантиса. Он перемахнул через планку легко и изящно и дождавшись, когда трижды подряд она одолеет Кендрикса, перешел, уже в ранге двукратного олимпийского чемпиона, к обязательной заключительной части своего шоу, которая на самом деле ценнее самого состязания. Это — часть, посвященная рекордам.

На закуску был рекорд олимпийский, который, как ни странно, принадлежал не ему, а бразильцу Тьягу Бразу. Рекорд по сегодняшним меркам Дюплантиса просто смешной — 6,03 м. Он не мелочился, заказал 6,10 м. А когда приземлился, электроника показала, что запас в пиковой фазе пролета над планкой составлял около двух десятков сантиметров.

На десерт был рекорд мировой, девятый для Арманда Дюплантиса.

И тут-то стадион завелся по-настоящему: кажется, Дюплантис даже мог не просить жестами шесть десятков тысяч человек отбивать ему ритм разбега, и так догадались бы. Атмосфера располагала к соучастию в подвиге. Две попытки на высоте 6,25 м, на сантиметр выше апрельского достижения, установленного в Китае, прошли для него по одному и тому же сценарию. Все вроде неплохо — разбег, отталкивание, но абсолютно чисто «облизать» планку не удается.

На третью он вышел, прожигая темную парижскую ночь стальным взглядом. Разогнался, взмыл вверх и теперь-то «обтек» эту коварную перекладинку, которая никак не хотела ему поддаться, идеально. А Stade de France, конечно, себя не сдерживал, бушевал от души, пусть даже мировой рекорд для шведа — это почти рутина.