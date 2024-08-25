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Из Сочи отправили более 25 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Из Сочи в город Железногорск Курской области отправили гуманитарную помощь свыше 25 тонн, фура доставит груз через 1-2 дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Новую партию гуманитарной помощи собирали представители мэрии, депутаты, предприниматели, участники общественных, национальных и молодежных организаций, а также студенты, волонтеры и просто неравнодушные горожане.

Гуманитарный груз включает в себя бутилированную питьевую воду, продукты питания с длительным сроком хранения, медикамента, средства личной гигиены, а также товары первой необходимости.

Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин. перед началом учебного года торопились помочь семьям соотечественников, вынуждено покинувшим родные дома из-за военные действий в Курской области. Отправили для детей новые вещи и канцтовары.

По инициативе главы Сочи, в городе работают семь пунктов сбора гуманитарной помощи.

Андрей Пугачев

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