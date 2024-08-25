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Коммерсантъ FM
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Поджигатель синагоги во Франции арестован

Мужчина, пытавшийся поджечь синагогу Бет-Яаков во французском курортном городе Ля Гранд-Мотт, арестован подразделением полицейского спецназа RAID. Задержание прошло около 23:30 по европейскому времени в районе Писеван города Нима, расположенного в 46 км от места преступления.

Преступник прятался на последнем этаже высотного здания, пытался оказать сопротивление и был ранен. Он доставлен в больницу, но его жизнь вне опасности. «Предполагаемый виновник поджога синагоги арестован, спасибо сотрудникам полиции и спецназу за проявленный профессионализм»,— заявил глава МВД Жеральд Дарманен.

Мужчина с палестинским флагом поджег дверь синагоги и машины, припаркованные поблизости, накануне, 24 августа. Находящиеся в синагоге не пострадали. Легкое ранение при попытке потушить огонь получил полицейский: его обожгло и отбросило, когда взорвался находившийся в одной из машин газовый баллон.

Леонид Уварчев

Алексей Тарханов, Париж

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