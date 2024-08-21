Была бы шея

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, что вызывает ранние морщины на шее и как с ними справиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Морщины на шее — это не новая проблема, но в последнее время она становится все более актуальной среди миллениалов. Казалось бы, не рановато ли думать о таких вещах тем, кому тридцать лет? Однако, как показывает практика, совсем нет — появилось даже понятие «техно-шея» — которая возникает у тех, кто проводит долгие часы за просмотром телефона и прокруткой новостной ленты. Как результат — раннее появление на шее горизонтальных морщин, они же — кольца Венеры. Существует и генетическая предрасположенность, однако, есть несколько базовых правил, которые помогут справиться с этой проблемой.

Специалисты прежде всего советуют обратить внимание на осанку и посчитать время, проведенное за компьютером. Поскольку содержание коллагена в коже естественным образом начинает постепенно уменьшаться после 25 лет, то морщины, полученные за долгие часы сидения за компьютером, постепенно становятся фиксированными и более глубокими.

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Важна и защита от солнца — ультрафиолет разрушает коллаген, а потеря коллагена приводит к появлению морщин. То есть возвращаемся к предыдущему пункту и наносим крем с spf-фактором не только на лицо, но и на шею и декольте. Также можно простимулировать выработку коллагена аппаратами вроде микроигольчатого рф-лифтинга, делать лазерные процедуры для восстановления упругости кожи и выравнивания тона кожи. Ботулотоксин и филлеры тоже являются рабочими лошадками, однако, ничто не заменит правильного домашнего ухода — превентивные меры тоже важны. В составах кремов стоит искать ретинол (именно в вопросе работы с тонкой кожей шеи ему нет равных), пептиды и антиоксиданты.

На бесконечные дебаты о том, может ли пищевой коллаген улучшить качество кожи, можно не обращать внимания и попробовать воздействие на себе. Даже если он не улучшит текстуру кожи, то все равно принесет пользу — особенно для желудочно-кишечной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Babor, лифтинг-крем для шеи и зоны декольте HSR Lifting Neck & Decollete Cream: уменьшает морщины и возрастную гиперпигментацию Comfort Zone, сыворотка для кожи груди и декольте Body Strategist. В составе: инкапсулированная аминокислота орнитин, масло таману Clarins, регенерирующий, омолаживающий крем для шеи и декольте Extra-Firming с экстрактом подсолнечника Valmont, крем для шеи и декольте V-Neck Cream: визуально разглаживает микрорельеф, сокращает глубину морщин и моделирует овал лица Dr. Barbara Sturm, антивозрастной крем для кожи шеи и декольте Super Anti-Aging Neck & Decolletе. В составе: керамиды, липиды из масел ши, марулы и семян манго, экстракт портулака, опунция и гиалуроновая кислота Geltek, моделирующии? гель для нижнеи? трети лица. В составе: экстракты фукуса, плюща, апельсина, центеллы азиатской, лимона и листьев розмарина, троксерутин и кофеин Biogena, морской коллаген с биотином и цинком Следующая фотография 1 / 7 Babor, лифтинг-крем для шеи и зоны декольте HSR Lifting Neck & Decollete Cream: уменьшает морщины и возрастную гиперпигментацию Comfort Zone, сыворотка для кожи груди и декольте Body Strategist. В составе: инкапсулированная аминокислота орнитин, масло таману Clarins, регенерирующий, омолаживающий крем для шеи и декольте Extra-Firming с экстрактом подсолнечника Valmont, крем для шеи и декольте V-Neck Cream: визуально разглаживает микрорельеф, сокращает глубину морщин и моделирует овал лица Dr. Barbara Sturm, антивозрастной крем для кожи шеи и декольте Super Anti-Aging Neck & Decolletе. В составе: керамиды, липиды из масел ши, марулы и семян манго, экстракт портулака, опунция и гиалуроновая кислота Geltek, моделирующии? гель для нижнеи? трети лица. В составе: экстракты фукуса, плюща, апельсина, центеллы азиатской, лимона и листьев розмарина, троксерутин и кофеин Biogena, морской коллаген с биотином и цинком

Ирина Кириенко