Была бы шея
Кремы для тех, кто живет в телефоне
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, что вызывает ранние морщины на шее и как с ними справиться.
Фото: East News
Морщины на шее — это не новая проблема, но в последнее время она становится все более актуальной среди миллениалов. Казалось бы, не рановато ли думать о таких вещах тем, кому тридцать лет? Однако, как показывает практика, совсем нет — появилось даже понятие «техно-шея» — которая возникает у тех, кто проводит долгие часы за просмотром телефона и прокруткой новостной ленты. Как результат — раннее появление на шее горизонтальных морщин, они же — кольца Венеры. Существует и генетическая предрасположенность, однако, есть несколько базовых правил, которые помогут справиться с этой проблемой.
Специалисты прежде всего советуют обратить внимание на осанку и посчитать время, проведенное за компьютером. Поскольку содержание коллагена в коже естественным образом начинает постепенно уменьшаться после 25 лет, то морщины, полученные за долгие часы сидения за компьютером, постепенно становятся фиксированными и более глубокими.
Важна и защита от солнца — ультрафиолет разрушает коллаген, а потеря коллагена приводит к появлению морщин. То есть возвращаемся к предыдущему пункту и наносим крем с spf-фактором не только на лицо, но и на шею и декольте. Также можно простимулировать выработку коллагена аппаратами вроде микроигольчатого рф-лифтинга, делать лазерные процедуры для восстановления упругости кожи и выравнивания тона кожи. Ботулотоксин и филлеры тоже являются рабочими лошадками, однако, ничто не заменит правильного домашнего ухода — превентивные меры тоже важны. В составах кремов стоит искать ретинол (именно в вопросе работы с тонкой кожей шеи ему нет равных), пептиды и антиоксиданты.
На бесконечные дебаты о том, может ли пищевой коллаген улучшить качество кожи, можно не обращать внимания и попробовать воздействие на себе. Даже если он не улучшит текстуру кожи, то все равно принесет пользу — особенно для желудочно-кишечной системы.