Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для отдыха в «бархатный сезон»

Сочи вошел в топ-3 наиболее востребованных направлений для отдыха в «бархатный сезон». По итогам рейтинга курорт занял третье место, сообщает система поиска туров и отелей «Турвизор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным сервиса, доля проданных туров в Сочи на август и начало сентября составило 6,5% от общего числа. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Кемер (11%) и Аланья (12,5%). Кроме того, в топ-5 направлений по популярности также попали Сиде и Пхукет.

Ранее стало известно, что в рейтинге популярных авианаправлений в последний день лета Сочи занял первое место. Доля пассажиров на курорт составила 15,6%.