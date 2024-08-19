Сочи занял первое место в топ-5 популярных авианаправлений в последний день лета

Сочи занял лидирующую позицию в рейтинге наиболее популярных авианаправлений в последний день лета. Доля пассажиров на курорт составила 15,6%, сообщает сервис «Туту.ру»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В список также попали Москва (11,8%), Санкт-Петербург (7,1%), Калининград (3,9%) и Минеральные Воды (3,1%). Среди других востребованных направлений оказались Екатеринбург (2,8%), Махачкала (2%), Казань (1,7%), Владивосток (1,7%) и Красноярск (1,6%).

В рейтинге конкретных маршрутов лидируют рейсы Москва — Сочи, Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Сочи. Следом идут перелеты Сочи — Екатеринбург, Москва — Минеральные Воды и Москва — Махачкала.

В топ-5 железнодорожных направлений попали Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Анапа и Ростов-на-Дону. Доля пассажиров, отправляющихся в Москву, достигла 21,4%, в Санкт-Петербург — 8,2%, в Адлер — 3,9%, в Анапу — 3,8%, в Ростов-на-Дону — 3,2%. В рейтинг также вошли Краснодар — 3,2%, Симферополь — 2,3%, Сочи — 2,3%, Екатеринбург — 1,7% и Воронеж — 1,7%.

Среди популярных маршрутов первенство удерживает рейс Москва — Санкт-Петербург. Далее следуют Москва — Анапа и Москва — Симферополь.

Кроме того, аналитики отмечают рост интереса к отзывам и рейтингам поездов, а также увеличение числа пользователей, которые оформляют билеты заранее с последующей оплатой.

Нурий Бзасежев

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