Подрядчик не смог добиться взыскания 34,9 млн рублей с НКНХ за строительные леса

6 августа 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан отказал в иске набережночелнинской строительной компании ООО «КИТ Строй» к дочернему предприятию СИБУРа — ПАО «Нижнекамскнефтехим» о необоснованном обогащении на 34,9 млн рублей. Сумма исходит из стоимости аренды строительных лесов, оставленных «КИТ Строем» на стройке этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчик не смог добиться взыскания 34,9 млн руб. с НКНХ за строительные леса.

Фото: «Нижнекамскнефтехим» Подрядчик не смог добиться взыскания 34,9 млн руб. с НКНХ за строительные леса.

Фото: «Нижнекамскнефтехим»

В 2022 году «Нижнекамскнефтехим» заключил договор строительного подряда с «КИТ Строем», а для работы подрядчик арендовал строительные леса весом более 372,8 тонны у ООО «Лайер». Позже «Нижнекамскнефтехим» расторг договор в одностороннем порядке, и леса остались на предприятии.

В суде бывший подрядчик настаивал, что именно «Нижнекамскнефтехим» должен компенсировать аренду лесов, ведь их нахождение представляет собой неосновательное обогащение, но суд отказал ему в иске. Во время судебных тяжб ООО «КИТ Строй» также был признан банкротом.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде до 6 сентября. Будут ли стороны обжаловать решение, пока не известно.

Полный текст читайте в материале «Долговые леса».

Влас Северин

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