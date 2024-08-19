30 августа, в День Республики Татарстан и Казани, в 13:00 начнется мотофестиваль «Два Кремля» на набережной у Центра семьи «Казан». Хедлайнером мероприятия станет рэпер ST. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер ST станет хедлайнером мотофестиваля «Два Кремля» в день Казани.

Фото: Telegram-канал STOIZSTA Рэпер ST станет хедлайнером мотофестиваля «Два Кремля» в день Казани.

Фото: Telegram-канал STOIZSTA

Мотофестиваль пройдет в столице Татарстана в шестой раз. Цель мероприятия — познакомить жителей города с байк-культурой.

На центральных улицах Казани можно будет увидеть колонну байкеров. Ее маршрут пройдет по ул. Кремлевской, Карла Маркса, Вишневского, пр. Универсиады, ул. Профсоюзной и Кремлевской дамбе.

Дима Билан и «Братья Грим» станут хедлайнерами концерта ко Дню Казани.

Диана Соловьёва

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