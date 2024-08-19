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Рэпер ST станет хедлайнером мотофестиваля «Два Кремля» в день Казани

30 августа, в День Республики Татарстан и Казани, в 13:00 начнется мотофестиваль «Два Кремля» на набережной у Центра семьи «Казан». Хедлайнером мероприятия станет рэпер ST. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова на деловом понедельнике.

Рэпер ST станет хедлайнером мотофестиваля «Два Кремля» в день Казани.

Рэпер ST станет хедлайнером мотофестиваля «Два Кремля» в день Казани.

Фото: Telegram-канал STOIZSTA

Рэпер ST станет хедлайнером мотофестиваля «Два Кремля» в день Казани.

Фото: Telegram-канал STOIZSTA

Мотофестиваль пройдет в столице Татарстана в шестой раз. Цель мероприятия — познакомить жителей города с байк-культурой.

На центральных улицах Казани можно будет увидеть колонну байкеров. Ее маршрут пройдет по ул. Кремлевской, Карла Маркса, Вишневского, пр. Универсиады, ул. Профсоюзной и Кремлевской дамбе.

Дима Билан и «Братья Грим» станут хедлайнерами концерта ко Дню Казани.

Диана Соловьёва

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