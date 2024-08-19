Рэпер ST станет хедлайнером мотофестиваля «Два Кремля» в день Казани
30 августа, в День Республики Татарстан и Казани, в 13:00 начнется мотофестиваль «Два Кремля» на набережной у Центра семьи «Казан». Хедлайнером мероприятия станет рэпер ST. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова на деловом понедельнике.
Рэпер ST станет хедлайнером мотофестиваля «Два Кремля» в день Казани.
Фото: Telegram-канал STOIZSTA
Мотофестиваль пройдет в столице Татарстана в шестой раз. Цель мероприятия — познакомить жителей города с байк-культурой.
На центральных улицах Казани можно будет увидеть колонну байкеров. Ее маршрут пройдет по ул. Кремлевской, Карла Маркса, Вишневского, пр. Универсиады, ул. Профсоюзной и Кремлевской дамбе.
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