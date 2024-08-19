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Дима Билан и «Братья Грим» станут хедлайнерами концерта ко Дню Казани

Дима Билан и «Братья Гримм» выступят хедлайнерами на концерте 30 августа ко Дню Республики Татарстан и Казани. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Дима Билан станет хедлайнером концерта ко Дню Казани

Дима Билан станет хедлайнером концерта ко Дню Казани

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дима Билан станет хедлайнером концерта ко Дню Казани

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концертная программа начнется у Центра семьи «Казан» в 17:30. На концерте также выступят артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станция МИР», певица Фаузия и казанская группа «Дышать».

Ранее сообщалось, что на проведение Дня Республики Татарстан и Дня города Казани готовы потратить 28,2 млн руб. Для перелета звезды российской эстрады планировали выделить средства на два билета в бизнес-класс и двенадцать билетов в эконом-классе из Москвы в Казань.

Диана Соловьёва

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