Жители Сысерти планируют в четвертый раз инициировать референдум по полигону

В Сысертском городском округе (Свердловская область) 107 местных жителей единогласно утвердили вопрос референдума по строительству мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», сообщили активисты «"Щит" Малой Родины» в сообществе «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Было принято решение вновь собраться инициативной группой и инициировать новое ходатайство по проведению местного референдума. Кворум есть, решения приняты»,— говорится в посте.

Активисты пытались зарегистрировать инициативную группу уже три раза. В третий раз за референдум единогласно проголосовали 114 жителей Сысертского ГО. В паспортных данных 113 человек ошибки не нашли, а у еще одного в графе «место жительство» был указан город Сысерть, но отсутствовал Сысертский район, согласно записи в паспорте. В территориальной избирательной комиссии это посчитали нарушением, пишут активисты. Также в тексте ходатайства содержалась грамматическая ошибка.

Заинтересованные жители планируют продолжать попытки организовать референдум и заявляют о готовности дойти до Верховного суда РФ в случае необходимости. В ближайшее время обращаться в судебные инстанции они не планируют.

Напомним, предыдущие три раза ТИК Свердловского городского округа отказывала в регистрации инициативной группы. Первое ходатайство об этом активисты подали в феврале, но получили отказ избирательной комиссии. Сысертский районный суд признал решение ТИК незаконным, Свердловский областной суд обязал ее вновь рассмотреть ходатайство о регистрации инициативной группы по вопросу проведения референдума.

Второе ходатайство о регистрации инициативной группы жители Сысерти подали в районную ТИК в марте и вновь получили отказ. Сысертский районный суд признал это решение правомерным, в июле Свердловский областной суд оставил его в силе.

В ноябре 2023 года в Сысерти прошли общественные слушания по поводу генплана, в котором предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса. Против него проголосовали 1814 человек, поддержали 154 человека. В июне министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, который предусматривает создание мусороперерабатывающего завода.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время выступления на заседании Законодательного собрания Свердловской области пообещал, что комплекс постараются сделать максимально экологичным, и сообщил, что на текущем этапе рассматривают еще три варианта его размещения. Он заявил, что мусоросортировочное предприятие необходимо региону, а протесты жителей будут в любом выбранном для него месте.

Анна Капустина

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