В парке лесоводов России в Екатеринбурге сломался деревянный идол

В екатеринбургском парке лесоводов России рухнула одна из деревянных фигур. Фотографиями упавшего идола поделилась жительница города Надежда Севастьянова.

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«Я хотела насладиться красивейшими творениями, а пришла к умирающим, брошенным, почти уничтоженным памятникам человеческого безразличия»,— написала она. На ситуацию обратила внимание экскурсовод Татьяна Мосунова.

Четырехметровые фигуры идолов были созданы в 1976 году преподавателями лесотехнического института Валентином Черновыми Геннадием Поводом совместно с художником мастерской при лестехе Валерием Гавриловым. Они составляют комплекс «Освобождение человека» и олицетворяют мифологию Урала.

В 2021 году директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин рассказывал, что фигуры планируют перенести к лекторию центра «Эрмитаж-Урал». «Сейчас они в плачевном состоянии, может простоят еще лет десять и исчезнут. Хотелось бы их сохранить»,— отмечал он.

«Наш музей в 2019 году предлагал проект, в котором предполагалось разместить идолов возле нашего реставрационно-хранительского корпуса. Но, кажется, в прошлом году было принято решение перенести скульптуры в парк Маяковского»,— рассказали «Ъ-Урал» в ЕМИИ. «Ъ-Урал» запросил комментарий у ЦПКиО им. Маяковского.

Анна Капустина

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