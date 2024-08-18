Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:06

В парке лесоводов России в Екатеринбурге сломался деревянный идол

В екатеринбургском парке лесоводов России рухнула одна из деревянных фигур. Фотографиями упавшего идола поделилась жительница города Надежда Севастьянова.

Предыдущая фотография

Фото: страница Надежды Севастьяновой «Вконтакте»

Деревянные скульптуры &quot;Освобождение человека&quot;. Авторы Валентин Чернов, Геннадий Повод и Валерий Гаврилов

Деревянные скульптуры "Освобождение человека". Авторы Валентин Чернов, Геннадий Повод и Валерий Гаврилов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Деревянные скульптуры &quot;Освобождение человека&quot;. Авторы Валентин Чернов, Геннадий Повод и Валерий Гаврилов

Деревянные скульптуры "Освобождение человека". Авторы Валентин Чернов, Геннадий Повод и Валерий Гаврилов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 3

Фото: страница Надежды Севастьяновой «Вконтакте»

Деревянные скульптуры "Освобождение человека". Авторы Валентин Чернов, Геннадий Повод и Валерий Гаврилов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Деревянные скульптуры "Освобождение человека". Авторы Валентин Чернов, Геннадий Повод и Валерий Гаврилов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Я хотела насладиться красивейшими творениями, а пришла к умирающим, брошенным, почти уничтоженным памятникам человеческого безразличия»,— написала она. На ситуацию обратила внимание экскурсовод Татьяна Мосунова.

Четырехметровые фигуры идолов были созданы в 1976 году преподавателями лесотехнического института Валентином Черновыми Геннадием Поводом совместно с художником мастерской при лестехе Валерием Гавриловым. Они составляют комплекс «Освобождение человека» и олицетворяют мифологию Урала.

В 2021 году директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин рассказывал, что фигуры планируют перенести к лекторию центра «Эрмитаж-Урал». «Сейчас они в плачевном состоянии, может простоят еще лет десять и исчезнут. Хотелось бы их сохранить»,— отмечал он.

«Наш музей в 2019 году предлагал проект, в котором предполагалось разместить идолов возле нашего реставрационно-хранительского корпуса. Но, кажется, в прошлом году было принято решение перенести скульптуры в парк Маяковского»,— рассказали «Ъ-Урал» в ЕМИИ. «Ъ-Урал» запросил комментарий у ЦПКиО им. Маяковского.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...