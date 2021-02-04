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Парк лесоводов России

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Деревянных идолов из парка лесоводов России планируют перенести к лекторию центра «Эрмитаж-Урал»

Деревянные скульптуры, расположенные в парке лесоводов России в Екатеринбурге, планируется перенести к лекторию центра «Эрмитаж-Урал», рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. По его словам, сейчас идут переговоры с Министерством природных ресурсов РФ и администрацией города. «Это уникальные идолы, которые были созданы в 1970-е годы с участием культового художника андеграунда Валерия Гаврилова. Сейчас они в плачевном состоянии, может простоят еще лет десять и исчезнут. Хотелось бы их сохранить»,— пояснил он.

Четырехметровые скульптуры в екатеринбургском парке лесоводов России составляют комплекс «Освобождение человека». Они символизируют мифы и легенды, связанные с Уралом. В 1976 году их вырезали преподаватели лесотехнического института Валентин Чернов, Геннадий Повод и художник мастерской при лестехе Валерий Гаврилов. Валерий Гаврилов (1948-1982) был звездой художественного андеграунда в Свердловске, рисовал в стиле мистического сюрреализма.

Николай Яблонский


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